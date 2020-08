Smacznie i zdrowo w Radiu Szczecin, czyli kolejny przepis w "Kulinarnym Atelier"

Kolejny przepis dla słuchaczy Radia Szczecin od Leszka Wodnickiego.

- To wegańska tarta z czarnych owoców, efektowna, smaczna i zdrowa - mówi Wodnicki. - Owoców trzeba jeść dużo. Są zdrowe. My przygotujemy ciasto z owoców. Ja uwielbiam jeżyny, porzeczki i borówki. Będzie to wegańska odmiana tarty, bardzo zdrowa.Jak zrobić tartę krok po kroku, pokazujemy na nowym filmie zrealizowanym w "Kulinarnym Atelier".W "Kulinarnym Atelier" jest także przepis do pobrania , a o owocowej tarcie i nie tylko Leszek Wodnicki będzie mówił "na żywo" w "Aktywnej Sobocie" po godz. 12.