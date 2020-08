Kajakarski maraton w Szczecinie

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Wielkie święto dla miłośników wody i kajaków w sobotę w Centrum Żeglarskim. Na Odrę powrócił "Szczeciński Maraton Kajakowy "Zimorodek".

To piąta edycja imprezy, bierze w niej udział ponad 30 zawodników. Jest wyjątkowa, ponieważ rzadko zdarza się, byśmy mogli w Szczecinie podziwiać tak długie kajakarskie maratony.



- W sobotę rozpocznie się piąta edycja tej szczecińskiej imprezy - mówi Małgorzata Miszczuk z Żeglugi Szczecińskiej. - "Zimorodek" to w tym roku dwie trasy. Dłuższa to 54 kilometry i proszę sobie wyobrazić ile sił trzeba mieć w rękach, aby pokonać te 54 kilometry. Mimo to zdecydowało się na to 31 uczestników. Krótszą, 12-kilometrową trasę, pokona 12 zawodników.



Startu w centrum żeglarskim. - Ci, którzy wybierają się na dłuższą trasę płyną w kierunku Niemiec, Mescherin i wracają do Centrum Żeglarskiego. Krótsza trasa wiedzie przez jezioro Dąbie. Myślę, że warto zobaczyć start kajakarzy. To niesamowite widowisko - zapewnia Miszczuk.



Start długiej trasy zaplanowany jest o godz. 10, a krótszej o godz. 11.00.