Wypadek na S3, korki w regionie

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze S3 między Gorzowem a Szczecinem. Przed węzłem Klucz zderzyły się dwa auta, jedno z nich uderzyło w bariery.

Godz. 15:00

Zwalniamy w okolicach miejscowości Pucice, sznur samochodów ciągnie się aż do zjazdów w kierunku Szczecina w Kijewie.



Na autostradzie sporo samochodów, zwalniamy więc w kilku miejscach przed dojazdem do drogi S3 w kierunku Gorzowa.



Długa kolejka także przed przeprawą promową w Świnoujściu.



Godz. 10:30

Ruch w kierunku Szczecina odbywa się dwoma pasami, ale zablokowany jest pas awaryjny. Jest spory korek.



- W kierunku nadmorskim korek zaczyna się od węzła Gardno. Trzeba trochę poczekać - informuje słuchacz w Wiadomościach o 12.



Kłopoty z przejazdem są także przed węzłem Rzęśnica - w obu kierunkach, a także na zjeździe z S6 w S3, od węzła Goleniów Lotnisko do węzła Goleniów Północ.



Tłoczno jest również na S3 od Miękowa do Babigoszczy.



- W Szczecinie na placu Rodła od strony PŻM-u doszło do kolizji. Dwa auta blokują trochę zjazd - informuje słuchacz w Wiadomościach o 13.