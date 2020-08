Fot. Organizator

RUCH promuje czytelnictwo gazet w naszym regionie. To w ramach kampanii społecznej "Czytam prasę!".

Przedstawiciele spółki jeżdżą po kraju i przekonują urlopowiczów, że warto sięgnąć po media papierowe. W sobotę "PRESS BUS" odwiedza Międzyzdroje a w niedzielę będzie w Świnoujściu.



Hasło promujące kampanię brzmi: "W górach czy nad morzem, zawsze z gazetą". W mediach społecznościowych RUCH-u można obejrzeć filmy przedstawiające drogę gazet - od produkcji do momentu, w którym trafiają one w ręce czytelnika.



- Wydawanie prasy oraz zapewnienie jej dostępności wymaga wiele pracy oraz zaangażowania szeregu specjalistów - od dziennikarzy i redaktorów dbających o zakres merytoryczny publikacji, po fachowców z branży składu, druku, logistyki, ale także sprzedaży. Myślę, że warto pokazać jak taki proces funkcjonuje, by na takiej kanwie budować szacunek czytelników do prasy drukowanej - podkreśla Piotr Regulski, członek Zarządu RUCH S.A.



Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na Facebooku RUCH S.A. Współorganizatorem akcji jest Izba Wydawców Prasy.