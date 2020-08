Jak się uchronić przed piorunami?

źródło: https://pixabay.com/pl/2617904/skeeze/(CC0 domena publiczna)

W ten weekend w regionie może zagrzmieć. Piorunów obawiają się leśnicy - w zachodniopomorskich lasach obowiązuje bowiem najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.

Co zrobić, kiedy spacerując wśród drzew, usłyszymy grzmoty? - Starajmy się ukryć, znaleźć jak najniższy punkt. Nisko siąść, przykucnąć. Obiema nogami złączonymi. W ten sposób jesteśmy w stanie dużo bardziej pomóc sobie niż próbować szukać schronienia pod drzewami, a najgorzej pod samotnym drzewem - wyjaśnia Maciej Lipka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.



A co, jeśli burza zastanie nas podczas samochodowej wycieczki po lesie? - Jeżeli zaczęła się burza i mamy wjechać w drogę leśną to raczej pojedźmy w otwartą przestrzeń. Siedząc w samochodzie, będziemy wielokrotnie bardziej bezpieczni. Klatka samochodu działa jak Klatka Faradaya i ochroni nas przed uderzeniem pioruna - tłumaczy Lipka.



Jeżeli zauważymy pożar w lesie, możemy bardzo szybko poinformować o nim leśników, korzystając z aplikacji mobilnej mBDL czyli mobilny Bank Danych o Lasach.