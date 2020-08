Fajerwerki, taniec ognia i starcie wikingów. Grill na wieży Bismarcka

Kiełbaski z ognia, walki wikingów i pokazy ognia oraz wiele atrakcji dla dzieci - właśnie rusza drugi grill na wieży Bismarcka w Szczecinie!

Ostatni grill cieszył się dużym zainteresowaniem. W sobotę właściciele budowli, która będzie odrestaurowana, organizują kolejną taką imprezę.Od godziny 16:00 rusza wspólne malowanie wielkiego obrazu wieży, potem lekcje tańca i zajęcia z zumby. Zabawy dla dzieci potrwają do godziny 18:00, o 19:00 startuje oprowadzanie po dolnej sali wieży. O godzinie 20:00 - walki wikingów, a po nich pokaz tańca ognia.Głównym prowadzącym będzie satyryk, dziennikarz, prezenter telewizyjny, a momentami i... piosenkarz - Bilguun Ariunbaatar. - Będzie mnóstwo atrakcji, fajerwerki czy ognie. A także coś dla naszych pociech. Zabieracie więc dzieci i całe rodziny. Ja to będę prowadził - zachęca Ariunbaatar.Wstęp na imprezę jest bezpłatny. Grill zakończy się pokazem fajerwerków o godzinie 22:30.Podczas imprezy będą też do kupienia tzw. cegiełki na renowację wieży - po ich zakupie - dostępne będą smakołyki i napoje.