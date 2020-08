Wakacje z Radiem Szczecin w Pyrzycach. "Na takie imprezy się przyjeżdża!" [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Dla odwiedzających nas słuchaczy mieliśmy mnóstwo gadżetów. Mimo deszczowej pogody, często do nas przychodziliście. Wakacyjna akcja Radia Szczecin w Pyrzycach dobiegła końca.

- Jak z tej piosenki: "Przejazdem jestem, przejazdem", wracając z pracy postanowiliśmy was odwiedzić. - Jedziemy na wieś, na piękne jezioro koło Przelewic i sobie słuchamy waszej muzyki. - Akurat mam tutaj babcię, więc przyjechaliśmy do Pyrzyc, ale że dowiedzieliśmy się, że państwo będziecie, więc to był też jakiś motyw. Na takie imprezy się przyjeżdża. - Muzyka jest bardzo fajna, dlatego słuchamy Radia Szczecin - mówili słuchacze.Do tej pory odwiedziliśmy także Świnoujście, Barlinek, Wolin i Stargard. Już za tydzień pojawimy się na szczecińskiej Łasztowni.