Artykuł 51. Kodeksu Wykroczeń to w nadmorskich kurortach jedno z najczęstszych przewinień w sezonie. Świnoujscy policjanci apelują o rozsądek podczas wakacyjnego wypoczynku.

- Chodzi o zakłócanie spokoju - mówi sierżant Kamil Zwierzchowski z Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu.



- Zakłócają spoczynek nocny poprzez głośną muzykę czy głośny krzyk. Nie zapominajmy o tym, że jest to wykroczenie, nawet podczas wakacji i to, że ktoś jest na wakacjach i np. nie chce mu się spać, to nie oznacza, że ktoś za ścianą, kto jest w hotelu czy w mieszkaniu nie wstaje rano do pracy - dodaje Zwierzchowski.



Zbyt głośna zabawa może się skończyć grzywną wysokości nawet 5 tysięcy złotych.