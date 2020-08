Dzieje się na wieży Bismarcka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Coś do zjedzenia, sety DJ-skie oraz to, co najważniejsze - wieża Gocławska do obejrzenia. Tak wygląda impreza pod hasłem "II Grill na wieży Bismarcka w Szczecinie"!

Fajerwerki, taniec ognia i starcie wikingów. Grill na wieży Bismarcka



- Od paru miesięcy robimy tutaj zamęt wokół wieży. Będziemy starali się zrobić jej renowację, u góry w przyszłości będzie mała kawiarenka, na dole - sala bankietowa. Natomiast z uwagi na to, że to jest tak długi proces, to musimy już teraz zacząć aktywizować to miejsce i stąd pomysł na to, żeby zrobić w tym momencie drugiego grilla. Mamy dzisiaj znanego z telewizji satyryka Ariunbaatar, który rozweseli atmosferę - opowiadał Wojciech Kłodziński z firmy Rentumi.



- Pierwsze co, to ja tam od razu wbiłem na górę, kardio lekkie zrobiłem i zobaczyłem zapierający w dech piersiach widok - zapewniał Bilguun Ariunbaatar.



Od godziny 19:00 będzie można zwiedzać dolną salę wieży, a o 20:00 odbędzie się pokaz walki wikingów, później ruszy pokaz tańca ognia.



Wejście na imprezę jest bezpłatne. Impreza zakończy się pokazem fajerwerków o godzinie 22:30.



Firma Rentumi kupiła wieżę za około 500 tysięcy złotych. Rewitalizacja zabudowań pochłonie kilka milionów złotych. - Przeszliśmy pierwszy raz zobaczyć wieżę Bismarcka. - Każda tego typu impreza jest dobra. - Jest fajnie. Szkoda, żeby popadał w ruinę. Odbudujemy to wspólnymi siłami. - Dobrze, że ją odrestaurują, proszę zobaczyć jaka jest piękna - mówili uczestnicy.- Od paru miesięcy robimy tutaj zamęt wokół wieży. Będziemy starali się zrobić jej renowację, u góry w przyszłości będzie mała kawiarenka, na dole - sala bankietowa. Natomiast z uwagi na to, że to jest tak długi proces, to musimy już teraz zacząć aktywizować to miejsce i stąd pomysł na to, żeby zrobić w tym momencie drugiego grilla. Mamy dzisiaj znanego z telewizji satyryka Ariunbaatar, który rozweseli atmosferę - opowiadał Wojciech Kłodziński z firmy Rentumi.- Pierwsze co, to ja tam od razu wbiłem na górę, kardio lekkie zrobiłem i zobaczyłem zapierający w dech piersiach widok - zapewniał Bilguun Ariunbaatar.Od godziny 19:00 będzie można zwiedzać dolną salę wieży, a o 20:00 odbędzie się pokaz walki wikingów, później ruszy pokaz tańca ognia.Wejście na imprezę jest bezpłatne. Impreza zakończy się pokazem fajerwerków o godzinie 22:30.Firma Rentumi kupiła wieżę za około 500 tysięcy złotych. Rewitalizacja zabudowań pochłonie kilka milionów złotych.