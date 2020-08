Nad regionem przejdą intensywne burze

Intensywne burze i upały w sobotę prawie w całej Polsce - zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o ostrożność i rozwagę.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla całego kraju poza Podkarpaciem. Upał i burze najintensywniejsze będą w północnych, centralnych i południowych województwach, a burze - na północnym-wschodzie. Prognozowana temperatura w cieniu to nawet 32 stopnie Celsjusza.W czasie burz miejscami spaść może do 50 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr może w porywach osiągnąć prędkość 100 kilometrów na godzinę. Może spaść grad.Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by przed burzą zabezpieczyć przedmioty, które może porwać wiatr, bezpiecznie zaparkować samochody, a - jeśli to możliwe - pozostać w domu.