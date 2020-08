Wielkie poszukiwanie medali w Puszczy Bukowej

Bieg się nie odbył z powodu koronawirusa, ale medale zostały. Nietypowy sposób na ich wykorzystanie wymyślili organizatorzy "Puszczygóra", czyli biegu ultra po Puszczy Bukowej.

W zabawie może wziąć udział każdy - nie tylko biegacze - mówił w "Aktywnej Sobocie" Radosław Erkiert, organizator biegu.- Polega to na tym, że co tydzień, jeden z tych medali bądź dwa - może będzie więcej, zobaczymy, bo pomysły rodzą się w każdej chwili - chowamy w Puszczy Bukowej. Chowamy je nie tylko na trasie, ale też w miejscach, które uważamy za ciekawe lub którymi chcielibyśmy się podzielić - dodawał Erkiert.Aby odnaleźć medal, trzeba najpierw rozwiązać zagadkę. A kolejna - już w niedzielę. Godzinę niedzielnych poszukiwań Radosław Erkiert zdradził na naszej antenie - to 5:00 rano. Szczegółów i zagadki trzeba szukać na facebookowym profilu Puszczygóra