Z Gumieniec na Stobno po przebudowanej drodze pod koniec października [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Pod koniec października kierowcy pojadą już w pełni przebudowaną drogą między szczecińskimi Gumieńcami, a miejscowością Stobno.

Chodzi o odcinek od ulicy Okulickiego do skrzyżowania z drogą do Mierzyna.



- Ten fragment drogi powiatowej jest już niemal całkowicie gotowy - mówi Magdalena Sochanowska ze Starostwa Powiatowego w Policach. - Ukończone już zostały prace związane z budową konstrukcją jezdni na całym odcinku. Wykonawca prac przystąpił już do prac związanych z budową ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów, chodników, peronów autobusowych. Nadal utrzymywany jest ruch wahadłowy pomiędzy miejscowościami Przylep a Mierzyn. On zostanie przywrócony w najbliższych tygodniach. Praktycznie przystępujemy do finalizowania tych prac.



Prace przy przebudowie tej drogi trwają od stycznia. Koszt inwestycji to ponad 13 milionów złotych. Wykonawcą robót jest firma Strabag.