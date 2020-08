Ministerstwo wydłużyło czas na przekazanie ogrodu w Przelewicach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dodatkowy czas na przekazanie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach w ręce Ministerstwa Rolnictwa zyskali radni gminy.

To efekt porozumienia, które podpisali wójt Przelewic Mieczysław Mularczyk i dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Grzegorz Pięta. Obecnie Ogród jest w rękach gminy, ale do sprawnego zarządzania brakuje miliona złotych.Decyzję o przekazaniu placówki dla rządowej agencji radni Przelewic mieli podjąć do końca sierpnia. Teraz mają czas na podjęcie decyzji do 10 września. Władze gminy i ministerstwo negocjują przekazanie ogrodu od nieco ponad pół roku.Pod koniec negocjacji z propozycją przejęcia ogrodu wystąpił też Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski. Tym samym - jak wynika z naszych informacji - w skutek zakulisowych rozmów radni nie podjęli decyzji o przekazaniu placówki dla agencji Ministerstwa Rolnictwa. Przedstawiciele resortu zdecydowali się jednak przedłużyć czas na decyzję o 10 dni. Ostateczny termin wynika z kalendarza prac nad budżetem państwa, gdzie muszą zostać zabezpieczone pieniądze na działalność ogrodu.Władze gminy Przelewice już kilka lat temu starały się zainteresować Urząd Marszałkowski przejęciem ogrodu, wówczas woli Urzędu Marszałkowskiego nie było.