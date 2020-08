Bezpłatna rehabilitacja dla seniorów w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kołobrzeg rusza z programem bezpłatnej rehabilitacji dla seniorów. Z darmowych zabiegów będą mogli skorzystać mieszkańcy od 60. roku życia.

Prezydent miasta Anna Mieczkowska mówi, że pierwszym krokiem do uczestnictwa w programie powinno być uzyskanie skierowania od lekarza.



- Wszystkie osoby powinny zgłosić się do swojego lekarza, który powinien wskazać choroby, na jakie dana osoba cierpi i później z tym skierowaniem, ale również z Kołobrzeską Kartą Mieszkańca, seniorzy już bezpośrednio powinni się udać do realizatorów - powiedziała Mieczkowska.



Z bezpłatnej rehabilitacji będzie mogło skorzystać tysiąc osób. Każdy uczestnik programu przejdzie cykl 30 zabiegów w czasie 10 dni.



Doktor Marek Domin, dyrektor do spraw lecznictwa Uzdrowiska Kołobrzeg wskazuje, z jakimi schorzeniami mogą zgłaszać się pacjenci.



- Są one w trzech dużych grupach. Największa liczba zabiegów jest skierowana na schorzenia narządów ruchu, czyli na schorzenia ortopedyczne. Drugą grupą schorzeń są schorzenia górnych i dolnych dróg oddechowych. Trzecią grupą będą schorzenia z zakresu neurologii i kardiologii - wymienił Domin.



Kołobrzeg wyda w tym roku 300 tysięcy złotych na rehabilitację dla seniorów. Zabiegi będą realizowane od września do końca listopada. Zapisy już ruszyły.



Lista miejsc:

Rehabilitacja będzie możliwa w czterech punktach w Kołobrzegu:

1. Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium Muszelka,

2. Sanatorium "Dozamel",

3. Centrum Zdrowia i Odnowy Biologicznej przy hotelu Centrum,

4. Inter Medical.