Eksperci RSnW o otwarciu Meklemburgii-Pomorza Przedniego

Meklemburgia - Pomorze Przednie zniesie zakaz wjazdu dla turystów "jednodniowych". Taką decyzję podjęły we wtorek władze tego niemieckiego landu.

Przepis przestanie obowiązywać na początku września.Zdaniem gości audycji "Radio Szczecin na Wieczór" umożliwienie przyjazdu Polaków do Niemiec wpłynie na wspólne relacje obu regionów.Irena Stróżyńska ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania podkreślała, jak bardzo mieszkańcy pogranicza czekali na decyzję landu. - To pokazuje, że to, co mówimy o transgranicznej metropolii szczecińskiej i oddziaływaniu Szczecina na stronę niemiecką, o tym zrastaniu się pogranicza - nie jest tylko hasłem na papierze, ale to są konkretni ludzie.- Informacja o zamknięciu granic dla turystów "jednodniowych" była dla samorządu Świnoujścia zaskakująca - tłumaczył Janusz Żmurkiewicz, prezydent miasta. - Ta decyzja moim zdaniem, zupełnie dla mnie niezrozumiała, zupełnie niepotrzebna i nie służyła absolutnie temu, co czynimy od dawna.Zakaz zostanie zniesiony 3 lub 4 września. To zależy od tego, kiedy zostanie opublikowane rozporządzenie.