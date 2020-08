Śmieci raz, absolutorium dwa, czyli problemy burmistrza Goleniowa

To może być pierwsza żółta kartka dla burmistrza Goleniowa. W środę tamtejsza Rada Miasta będzie decydować o absolutorium dla Roberta Krupowicza.

Jeszcze do niedawna burmistrz w radzie miał większość. 11 radnych "za", 10 "przeciw" - tak przez dwa ostatnie lata kończyło się większość głosowań na korzyść Roberta Krupowicza. Ostatnia sesja jednak pokazała, że większość nie jest jednak już tak trwała.W miniony poniedziałek na ostatniej sesji Rady Miasta burmistrz chciał, aby rada podniosła opłaty za wywóz śmieci w Goleniowie. Zgodnie z projektem Roberta Krupowicza, stawka za odbiór odpadów segregowanych miałaby wzrosnąć z 12 do 31 złotych od osoby. Natomiast opłata za odbiór odpadów niesegregowanych miałaby wynosić 62 zł. Ostatecznie projekt nie zyskał jednak akceptacji większości radnych, a wiceburmistrz Goleniowa Henryk Zajko mówił, że we wrześniu śmieci mogą przestać być odbierane, bo gmina nie ma na to środków w budżecie. 11 września kończy się bowiem obecna umowa z firmą PGK, zajmującą się odbiorem odpadów.Natomiast w środę odbędzie się sesja absolutoryjna, na której radni będą oceniać działalność burmistrza w poprzednim roku. Jeśli Robert Krupowicz nie zdobędzie większości głosów, to w dalszej kolejności radni będą mogli podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza.