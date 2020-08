Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin] Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin] Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin]

Uwaga kierowcy podróżujący miedzy Centrum Szczecina a Podjuchami ulicą Floriana Krygiera. W związku z rozbiórką starych przęseł przy moście Gryfitów nad Regalicą obowiązuje ruch wahadłowy kierowany ręcznie.

Trzeba tam bardzo uważać, bo jezdnie są zwężone. O szczegółach prowadzonych prac informuje zastępca dyrektora kontraktu Alvaro Gonzales.



- Trwają roboty rozbiórkowe. Wszystkie przęsła powinny być rozebrane do końca tygodnia. Całe most do końca września powinniśmy mieć już wyburzony. Będziemy mieli dwa pasy ruchu do miasta - mówi Gonzales.



Pobliska ulica Granitowa między Złotą a skrzyżowaniem z Krygiera pozostanie zamknięta dla ruchu ogólnego do połowy października. Mogą tam jechać wyłącznie autobusy komunikacji miejskiej.