Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Sytuacja na rynku nieruchomości dla studentów jest korzystna - powiedział w "Radio Szczecin na Wieczór" Przemysław Wojnarowski, analityk rynku nieruchomości z Instytutu Studiów Regionalnych.

Jak dodał, ceny za wynajem mieszkań spadły w wielu miastach, w tym w Szczecinie.



- Szczecin zanotował dosyć niskie spadki w porównaniu do innych miast, gdzie były one na poziomie 7 procent w Warszawie. W Szczecinie to w granicach 2-2,5 proc. obniżki cen - mówi Wojnarowski.



Wojnarowski dodał, że powodem spadku cen nieruchomości jest także mniejsza liczba pracowników zza wschodniej granicy.