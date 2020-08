Ciąg dalszy śmieciowej rewolucji w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Więcej pojemników do segregacji, a także nowe zasady naliczania opłat za śmieci - takie zmiany czekają mieszkańców Kołobrzegu.

Od września gminy muszą dostosować się do zapisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości. Aleksandra Kozieł-Klein z kołobrzeskiego magistratu tłumaczy, że w przypadku miasta nad Bałtykiem oznaczało to konieczność dostarczenia dwóch kolejnych pojemników do segregacji.



- Mieliśmy przy posesji trzy pojemniki - pojemnik brązowy na odpady biodegradowalne, pojemnik żółty na odpady z plastiku i metali oraz pojemnik czarny na odpady tzw. resztkowe, czyli pozostałość po segregacji. Pod naszymi domami - w naszych wiatach śmietnikowych - pojawiły się dwa nowe pojemniki - zielony na szkło i pojemnik niebieski na papier - tłumaczy Kozieł-Klein.



Zmianie ulega również system naliczania opłat. Kołobrzeg decyduje się na wprowadzenie opłaty ryczałtowej w wysokości 20 złotych. Dodatkowo, każde gospodarstwo domowe zapłaci za śmieci na podstawie zużycia wody.



Stawka będzie jednak zdecydowanie mniejsza, niż dotychczas i wyniesie 2,5 zł za każdy metr sześcienny zużytej wody. Nowe zasady wejdą w życie 1 września.