Ukraina zamknięta, ale samoloty do Lwowa wciąż latają

Ukraina zamknęła granice, ale z lotniska w Goleniowie nadal będziemy mogli polecieć do Lwowa.

Port Lotniczy nie rezygnuje z tego połączenia, choć Ukraina zamknęła się dla obcokrajowców, bo większość pasażerów, którzy korzystają z tych lotów to sami Ukraińcy- tłumaczy Krzysztof Domagalski, rzecznik portu lotniczego Szczecin-Goleniów.- W ponad 90 proc. przypadków korzystali obywatele Ukrainy, dla których nadal to połączenie jest dostępne. Jednakże należy pamiętać, że od kilku tygodni obowiązuje zasada, że osoby przylatujące z Ukrainy muszą odbyć 14-dniową kwarantannę na terenie Polski i również osoby, które przylatują do Ukrainy takową kwarantanny muszą odbyć - mówi Domagalski.- Nie oznacza to jednak, że Polacy nie będą wpuszczani na pokład. Lotnisko nie ma uprawnień, by to zrobić - dodaje Domagalski.- Po prostu podejrzewam, że zadziała tutaj straż graniczna, czyli jej odpowiednik na terenie Ukrainy. Jeżeli osoba nie przedstawi dokumentów, na podstawie których może przekroczyć granicę, bo jest tam kilkanaście wyjątków wymienionych, to nie będzie mogła takowej podróży odbyć - tłumaczy Domagalski.Połączenie realizuje linia WizzAir. Lot trwa 1,5 godziny. Startuje dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i piątki. Ukraina zamknęła granice z powodu epidemii koronawirusa.