Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Mężczyzna wtargnął do jednego z mieszkań, groził lokatorom pozbawieniem życia i podpaleniem mieszkania, jeżeli nie oddadzą mu pożyczonych pieniędzy.

Podczas interwencji naruszył nietykalność policjanta i trafił do aresztu. Do zdarzenia doszło w Złocieńcu.



35-latek był agresywny i wyzywał policjantów, groził im też pozbawieniem życia. Policjanci zatrzymali napastnika i trafił do aresztu na 3 miesiące. Mężczyzna czynów dopuścił się w warunkach recydywy.