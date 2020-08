Najmłodsi budowali mieszkania dla pożytecznych owadów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Jak zbudować domek dla pożytecznych owadów? Tego można było się nauczyć podczas warsztatów zorganizowanych przez Ligę Ochrony Przyrody w Szczecinie.

W ogrodzie Szczecińskiego Inkubatora Kultury, cztery grupy dzieci pod opieką organizatorów, zbudowały ekologiczne mieszkanka.



- Robimy domki dla pszczół i innych pożytecznych owadów. Na początek składamy domki z drewna i wypełniamy je różnymi materiałami, które będą sprzyjały życiu owadów. To będą patyki, siano i szyszki - tłumaczył jeden z uczestników warsztatów.



Jest coraz mniej miejsca do owadów w parkach miejskich i ogrodach - mówiła Joanna Dworakowska, właściciel Warsztatowni.



- Chcielibyśmy włączyć społeczność lokalną do tego, aby zbudować właśnie takie miejsca, takie hotele, takie domki. One pozwolą przezimować tym owadom, które są nam tak bardzo potrzebne - mówiła Dworakowska.



Trzmiele pomagają w zapylaniu roślin, a biedronki w pożeraniu szkodliwych insektów, dlatego tak ważne jest, aby pomóc im przetrwać. Projekt został sfinansowany ze środków programu "Społecznik 2020-2021".