Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wpłynęły cztery wnioski z województwa zachodniopomorskiego do programu "Kolej Plus". Zakończył się nabór zgłoszeń.

PKP Polskie Linie Kolejowe nie informują jednak, które konkretnie samorządy i gminy złożyły dokumenty.



Program "Kolej Plus" ma pozwolić uzupełnić sieć kolejową o połączenia do miejscowości powyżej 10 tysięcy mieszkańców, które nie są połączone z miastami wojewódzkimi, lub trasy te wymagają usprawnienia.



Ma to wyeliminować wykluczenie komunikacyjne i zapewnić lepszy dostęp do kolei. Teraz wnioski będą przeanalizowane.



Wybrane połączenia mają zostać zrealizowane do 2028 roku. PKP na ich realizację chce wydać ponad 5,5 mld złotych.