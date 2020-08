"Za wiarę w Chrystusa wciąż mordowani są ludzie"

W reżimach totalitarnych praktykowanie chrześcijaństwa jest niemożliwe a za wiarę w Chrystusa mordowani wciąż są ludzie w wielu krajach afrykańskich - powiedział podczas Szczecińskich Dni Katechetycznych, które odbywają się w Bazylice Archikatedralnej, ksiądz Waldemar Cisło ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

- Mamy reżimy totalitarne, czyli to, co mówimy o Chinach, Korei Północnej, gdzie właściwie nie ma chrześcijaństwa. Niepokoją nas doniesienia medialne z Pakistanu, gdzie chrześcijanie to mały procent tej społeczności, niemniej jednak bardzo mocno prześladowany. Mamy Nigerię i Boko Haram - najgłośniejszy przypadek, kiedy 300 uczennic ze szkoły zostało porwanych i wydanych na siłę za mąż za muzułmanów - powiedział ks. Cisło.



Ksiądz Paweł Boguszewski ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie dodaje, że także coraz częściej w Polsce dochodzi do prześladowań chrześcijan.



- Nie można porównywać prześladowań tych twardych z Bliskiego Wschodu, czy z Nigerii, czy z Chin, czy z Korei z tym, co się dzieje w Polsce, ale w Polsce stwierdzamy coraz częstsze przypadki naruszenia wolności religijnej i akty wandalizmu, których liczba ciągle wzrasta - powiedział ks. Boguszewski.



Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Laboratorium Wiary, w Polsce doszło już do 64 incydentów w kościołach.