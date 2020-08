Widowisko jest bardzo atrakcyjne. W niedzielę warto być w Chojnie [ZDJĘCIA]

Treningi zawodników rozpoczynają się w niedzielę o godzinie 8. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Trwa wyścig z czasem, aby w niedzielę zgodnie z planem mogły się odbyć wyścigi motocrossowe na torze w Chojnie.

Montowana jest maszyna startowa z prawdziwego zdarzenia, bo do tej pory zawodnicy musieli startować z udeptanej ziemi.



- Maszyna da im komfort i równe szanse - mówi Marek Kugler, prezes Klubu Motorowego Chojna. - Zawodnicy stoją gotowi. Tam się pokazuje tablica. Najpierw tablica pokazuje 15 sekund i wtedy zawodnicy się przygotowują, a potem tablica pokazuje 5 sekund i potem bramki opadają. Maszyna startowa to przedsięwzięcie największe w historii naszego klubu.



Modernizacja toru kosztuje 40 tysięcy złotych i jest finansowana po połowie z budżetu gminy i urzędu marszałkowskiego. Test maszyny już w niedzielę - na torze w Chojnie odbędzie się III Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie. Wydarzenie jest otwarte dla publiczności.



- Widowisko jest nawet dla osób postronnych bardzo atrakcyjne. Są wyskoki, hałas, start. Wrażenie, jakie to robi, warto być i widzieć, choćby dla samej maszyny. To jest nowość - dodaje Kugler.



Treningi zawodników rozpoczynają się w niedzielę o godzinie 8. Start wyścigów o 11.30.