Warsztaty na pograniczu, ale w sieci [DUŻO ZDJĘĆ]

W Cedyni rozpoczął się transgraniczny projekt o nazwie „Polsko- niemieckie kulturalne i bezpieczne spotkania w sieci - Cedynia 2020”. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nie mogą spotkać się osobiście, spotykają online. W Cedyni rozpoczął się transgraniczny projekt o nazwie „Polsko- niemieckie kulturalne i bezpieczne spotkania w sieci - Cedynia 2020”.

Partnerem Cedyni jest niemieckie miasteczko Lunow, a uczestnicy warsztatów tanecznych, wokalnych czy zajęć z ceramiki, łączą się za pośrednictwem Internetu. Spotkania to także okazja do wzajemnej nauki języka.



- To będzie trwało do końca lutego przyszłego roku - mówi Małgorzata Karwan, zastępca burmistrza Cedyni i jednocześnie dyrektor Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. - To coś zupełnie nowego. Naprawdę uczymy się tego. Łączymy, rozmawiamy.



Lena, która jest uczestniczką warsztatów mówi, że czasem są prace w glinie. - Czasem pomagamy w pieczeniu i robimy różne rzeczy - przyznaje Lena.



Małgorzata Małecka z kolei dodaje, że jej zadaniem są zajęcia z ceramiki.



Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach specjalnego naboru COVID-19 dla małych projektów. Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu otrzymał na jego realizację ponad 30 tys. euro.