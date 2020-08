Turyści niszczą Wrzosowiska Cedyńskie [DUŻO ZDJĘĆ]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Turyści odwiedzający kwitnące właśnie Wrzosowiska Cedyńskie nie wiedzą, jak właściwie się zachować.

Liczący 72 hektary rezerwat jest położony w powiecie gryfińskim, między Cedynią a Górą Czcibora - mówi Ryszard Matecki, dyrektor Muzeum Regionalnego w Cedyni.



- To jest jedno z piękniejszych miejsc w naszym województwie, ale przyjeżdża się tutaj tylko tak naprawdę w ciągu kilku krótkich tygodni w ciągu roku. Problemem jest to, że każdy chce sobie zrobić tutaj zdjęcie, wchodzą ci ludzie, jak dziki w żołędzie, a ta warstwa tych wrzosów jest naprawdę cieniutka - podkreśla Matecki.



Po wrzosowiskach można się poruszać jedynie wyznaczoną ścieżką, która prowadzi na punkt widokowy. Zbaczanie ze szlaku i niszczenie roślin może się skończyć mandatem wysokości 500 zł.



- Ja tu bardziej nie mandatami bym straszył, ale odwoływałbym się do świadomości przyrodniczej ludzi, aby szanować to miejsce, bo ono jest naprawdę niezwykłe, niespotykane - dodaje Matecki.



Na Wrzosowiskach Cedyńskich występuje wiele chronionych roślin, porostów czy grzybów. Chociażby sasanka łąkowa czy chrobotek alpejski.



To nie jedyne takie miejsce w regionie. W gminie Borne Sulinowo znajdują się Wrzosowiska Kłomińskie, jedno z największych wrzosowisk w Europie.