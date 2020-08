Parada drzew przejedzie przez Szczecin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Wolontariusze przeciągną rośliny na specjalnych platformach przez miasto w sobotę. Zatrzymają się na Monte Cassino.

W ten sposób organizatorzy - Szczeciński Ruch Miejski, chcą zwrócić uwagę na to, jak ważna jest zieleń w mieście. To druga edycja akcji - wyjaśnia Piotr Czypicki z Ruchu. - Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby ukazać, że miejskie ulice z drzewami są dużo lepsze niż bez drzew i jak widać po odbiorze w ubiegłym roku to tak naprawdę działa, bo wszyscy przedsiębiorcy, mieszkańcy z ulicy Rayskiego byli bardzo pozytywnie na tą akcję nastawieni i teraz ruszamy na Monte Cassino, żeby w kolejnym miejscu pokazać, że może być lepiej.



Wędrujące drzewa pojawią się na Monte Cassino z okazji święta tej ulicy - od godziny 14 będą również pokazy magii, joga, zajęcia sportowe i taneczne.