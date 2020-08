Nowa lista powiatów w strefach: czerwonej i żółtej

W tak zwanej strefie "czerwonej", poza obowiązkiem noszenia masek w przestrzeni publicznej zamknięte są siłownie, kina, wesołe miasteczka i sanatoria oraz zmniejszone są limity osób w transporcie publicznym, w restauracjach i w kościołach. Fot. pixabay.com / Engin_Akyurt (CC0 domena publiczna)

Obostrzenia w regionach obowiązują od soboty i związane są ze zwiększoną liczbą zachorowań.

Do strefy żółtej trafił między innymi Kraków oraz powiaty: tatrzański i kartuski. Wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska przypomniał, że stolica Małopolski była już na liście powiatów zagrożonych obostrzeniami.



- Prognozy, które przedstawiamy, sprawdzają się i to nie ma znaczenia czy to jest miasto małe czy duże. Jeżeli będzie to zapadalność na takim poziomie a ta dynamika niestety w Krakowie jest dość duża, te miasta i powiaty w tych dwóch kategoriach się pojawiają - powiedział Kraska.



W tak zwanej strefie "czerwonej", poza obowiązkiem noszenia masek w przestrzeni publicznej zamknięte są siłownie, kina, wesołe miasteczka i sanatoria oraz zmniejszone są limity osób w transporcie publicznym, w restauracjach i w kościołach.



W strefie "żółtej" ograniczenia dotyczą zajętych miejsc na przykład w kinach czy organizowania wydarzeń. Bez zmian można korzystać z transportu lotniczego, usług hotelarskich, salonów fryzjerskich i kosmetycznych oraz basenów.