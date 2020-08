Porozumienia Sierpniowe okiem fotoreportera [ZDJĘCIA]

Dzień przed 40. rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych w Szczecinie, fotoreporter Jerzy Undro w audycji "Aktywna Sobota" wspominał tamten czas.

To jego zdjęcia spod strajkującej Stoczni im. Adolfa Warskiego, jako pierwsze ze Szczecina, poszły w świat.- Ja te pierwsze zdjęcia zrobiłem - jak to się mówi - z biodra. Nikt nie wiedział, jak to się rozwinie w ogóle. Atmosfera była taka, że wszyscy mieli z tyłu głowy rok 1970. Te pierwsze zdjęcia generalnie są takie, że nie pokazuję na nich twarzy uczestników - wspomina Undro.Decyzją Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego dziennikarze i fotoreporterzy przez pierwsze dni strajku nie mogli wejść na teren stoczni.- Po tygodniu udało mi się wejść, dostałem przepustkę numer 2. Wypisaną przez Mariana Jurczyka, taki kartonik malutki. Poszedłem wtedy z drugim fotoreporterem, który pracował w "Kurierze Szczecińskim". Na wszelki wypadek wolałem, żeby było nas dwóch, bo nigdy nie wiadomo, któremu może się zdarzyć, że filmy się nie wywołają, albo coś innego się zdarzy, ale wszystko poszło ok - opowiada Undro.Zdjęcia Jerzego Undry oraz innych fotografów można obejrzeć w broszurze "Szczeciński Sierpień ’80" opublikowanej właśnie na stronach internetowych przez szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej.