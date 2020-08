Ksiądz z naszej archidiecezji zredagował podręcznik do religii

Fot. Archiwum prywatne

Od nowego roku szkolnego w całej Polsce katecheci będą korzystać z nowych podręczników do religii. Jeden z nich "Pan Bóg jest naszym ojcem" zredagował kapłan z naszej archidiecezji ks. dr Paweł Płaczek.

Będzie on obowiązywał w wielu diecezjach w Polsce m.in. gdańskiej, poznańskiej, łódzkiej, kaliskiej i oczywiście w całej Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej.



Nowy podręcznik jest przeznaczony dla zerówki, pierwszej i piątej klasy szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy szkoły średniej.



- W kolejnych latach pojawią się podręczniki dla innych roczników - mówi ks. dr Paweł Płaczek, dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Szczecinie. - Wyszliśmy z takiego przekonania, że nie każde dziecko, które przychodzi do szkoły musi mieć piękną i wypracowaną postawę religijną, bo z naszego doświadczenia widzimy, że dzieciaki, które zostają nam dane do tego procesu religijnego, czasami mają znikome pojęcie Pana Boga, nieraz zerowe doświadczenie modlitwy, relacji ze swoją parafią, kościołem. Dlatego trzeba nam rozpocząć od podstaw.



Podręcznik pokazuje doświadczenie konkretnych rodziców i ich dwojga dzieci. Są tam odniesienia do Pisma Świętego.



- Chodzi mi o to, żebyśmy pokazali Pana Jezusa jako silnego, jako mocnego Boga, który jest pośród nas i się o nas troszczy i który nieustannie do nas mówi - podkreśla ks. dr Płaczek.



Podręcznik to efekt wprowadzenia nowej podstawy programowej nauczania religii w szkole po reformie edukacji. Ponad 700 katechetów uczy religii na terenie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.



W Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej przedszkolach i zerówkach w lekcji religii uczestniczy 62 procent dzieci, w szkołach podstawowych to 87 procent uczestniczących, a w szkołach średnich 46 procent. W tym roku obchodzimy 30-lecie katechezy w szkole.