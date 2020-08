Urodziny Radia Szczecin na Łasztowni z naszymi słuchaczami [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

W sobotę odwiedziliśmy szczecińską Łasztownię. To tu świętowaliśmy swoje 75-lecie i rozdawaliśmy gadżety, a wy składaliście nam urodzinowe życzenia.

- Przyjechaliśmy tutaj specjalnie dla was, słuchamy Radia Szczecin. Życzymy wam kolejnych 75 lat. - Jesteście z nami codziennie - w domu, w aucie. Mąż zawsze słucha, będąc gdzieś tam w świecie, najdalej słuchał was na Alasce. - Życzę wam następnych 75 albo 100 lat takiej działalności, bo jesteście niesamowici. Słucham was wszędzie. - Podwojenia ilości słuchaczy, czyli ten rekord, który już macie, to żeby jeszcze więcej ludzi was słuchało i będzie na pewno przyjemniej - życzyli słuchacze.Niektórzy słuchacze przyjechali do nas z daleka. - Jesteśmy z Pyrzyc, przyjechaliśmy spotkać się z wami jeszcze raz.- Słucham Radia Szczecin, bo jest dużo muzyki - mówił jeden z najmłodszych i największych fanów, który najczęściej słucha "Kapitana Gowina".- Chciałabym, żebyście dalej działali tak, jak działacie - życzyła jedna ze słuchaczek. - To szmat czasu i sama na sobie to odczuwam.Impreza potrwa do godziny 18:00. Na odwiedzających czekają rybne degustacje, strefa zabaw dla dzieci i konkursy z nagrodami. My też czekamy na was na miejscu, przygotowaliśmy radiowe gadżety.W najbliższą sobotę spotkamy się w Dąbiu, podczas kolejnej odsłony imprezy "Wolin z rybą na talerzu".