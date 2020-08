Po tych warsztatach będziesz się śmiał przez tydzień

Fundacja, po raz trzeci zorganizowała wakacyjne treningi na Łasztowni - pod hasłem "Przejdź na jasną stronę mocy". Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Śmiechowe warsztaty, zmysłowe stoisko i porady seksuologa czy dietetyka - to tylko niektóre atrakcje sobotniego finału i podsumowania akcji Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom, która to przez całe wakacje zapraszała na Łasztownię na bezpłatne zajęcia m.in. tajskiego boksu, jogi czy kursy samoobrony.

- Start w południe - mówi Agnieszka Zalewska z Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom. - Przygotowaliśmy dla was na pożegnanie mnóstwo fajnych atrakcji a chyba najfajniejszą i najzabawniejszą rzeczą będą warsztaty śmiechu. To nieprawda, że musi się wydarzyć coś mega fantastycznego, żebyśmy się śmiali, bo na tych warsztatach wszyscy się śmieją i potem jeszcze przez tydzień się śmieją. Na pewno będzie mnóstwo konkursów i nagród, dlatego gorąco zapraszam państwa, dołączajcie do nas, bo będzie fantastycznie.



Wszystko to na bulwarach, przy ulicy Zbożowej, przy Urzędzie Celnym w Szczecinie. Wstęp na wszystkie zajęcia jest bezpłatny. Impreza potrwa do 16.



W programie imprezy: zmysłowe stoisko ZUT w Szczecinie, stoisko Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia US, bezpłatne porady dietetyczne, bezpłatne konsultacje z psychologiem, bezpłatne porady psychologa, seksuologa, warsztaty śmiechu podczas Pasjonującej soboty, kurs pierwszej pomocy dla najmłodszych i dorosłych z WOPR, stoisko Policji podczas Pasjonującej soboty oraz Piknik z OWES podczas Pasjonującej soboty.