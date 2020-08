Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Dwa auta osobowe i bus zderzyły się w miejscowości Jarzysław w powiecie kamieńskim po godzinie 13.

Pięć osób, w tym dzieci trafiło do szpitala. Na razie nie wiadomo, w jakim są stanie.



Droga 107 między Kamieniem Pomorskim a Parłówkiem jest całkowicie zablokowana, korek w obu kierunkach ma około dwóch kilometrów. Na miejscu jest policja i straż pożarna. Do wypadku doszło w rejonie niestrzeżonego przejazdu kolejowego.



Do drogi nr 3 polecamy objazd z Kamienia Pomorskiego drogą 106 przez Golczewo, można też z Kamienia jechać do "3" drogą lokalną przez Miłachowo i Jarszewo.



Utrudnienia potrwają przynajmniej do 16.