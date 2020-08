Wilki Morskie ograły MKS Dąbrowa Górnicza [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Koszykarze Kinga Szczecin od wygranej rozpoczęli ligowe zmagania. Wygrali w Szczecinie z MKS-em Dąbrowa Górnicza 73:67.

Mecz obfitował w zwroty akcji. Pierwsza kwarta dość łatwo wygrana przez szczecinian - 24:14.



W drugiej - fatalna gra i tylko 7 pkt. dla Kinga. W efekcie po trzech kwartach było 45:49 dla MKS-u.



Wilków Morskich do sukcesu poprowadził Amerykanin Cleveland Melvin, który zdobył 22 punkty. Z dobrej strony pokazał się również powracający po rocznej nieobecności do Szczecina rozgrywający Jakub Schenk, który zdobył 17 punktów.



Udany debiut w Kingu zaliczył także Mateusz Zębski, który nie ukrywa radości z premierowego zwycięstwa. - Bardzo się cieszymy, że udało się wygrać ten pierwszy mecz, mimo że styl na pewno nie był porywający. To pierwszy mecz najważniejsze, że odnieśliśmy zwycięstwo. Czapki z głów dla nas, że po takim ciężkim dla nas momencie, na przełomie drugiej i trzeciej kwarty udało nam się się wyjść na prowadzenie i pociągnąć to zwycięstwo do końca. I z tego się bardzo cieszymy - mówi Zębski.



Koszykarze Kinga w kolejnym meczu Energa Basket Ligi 6 września w Szczecinie spotkają się z Polskim Cukrem Toruń.