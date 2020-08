Zmiany w rozkładach jazdy PKP

Fot. PKP Intercity

O północy weszła w życie korekta rozkładu jazdy na kolei. Na niektóre odcinki wrócą pociągi, na innych podróż będzie krótsza. Remonty torów wymuszą natomiast specjalną organizację ruchu.

Z rozkładu zniknęły specjalne, wakacyjne połączenia, które umożliwiały dojazd do popularnych, turystycznych miejscowości. W zamian pojawią połączenia ułatwiające podróże między dużymi miastami. Zwiększy się też częstotliwość kursowania pociągów, które dowożą do szkół i do pracy.



Ułatwieniem będzie też zakończenie kilku inwestycji. Jedną z najważniejszych zmian jest oddany do użytku oddany drugi, wyremontowany tor na trasie Warszawa-Lublin. Dzięki temu podróż na tej trasie skróci się nawet o 20 minut. Drugi tor zostanie oddany także na fragmencie trasy z Warszawy do Radomia, co oznacza możliwość większej liczby pociągów na tej trasie.



Jak mówi rzeczniczka PKP Intercity Katarzyna Grzduk, na trasy wrócą też pociągi, których kursowanie zostało zawieszone na czas pandemii. Chodzi między innymi o dodatkowe, wieczorne połączenia między Kołobrzegiem a Olsztynem oraz między Warszawą a Krakowem.



W nowym rozkładzie ponownie ograniczono ruch na trasie z Krakowa do Zakopanego. Kolejarze uruchomią tam zastępczą komunikację autobusową. Uruchomienie takiej komunikacji będzie też konieczne na innych trasach.



W związku z robotami na torach taka komunikacja będzie funkcjonować na odcinku miedzy Zbąszynkiem a Zieloną. Zmiany będą dotyczyły pociągów IC Zielonogórzanin, IC Bachus, IC Wawel, IC Ukiel, IC Czartoryski i IC Stoczniowiec.



Z przesiadką do autobusów na odcinku Łuków - Lublin będą musieli się także liczyć pasażerowie pociągów TLK Inka i TLK Tuwim w związku z modernizacją linii nr 30.



W związku z przerwą w ruchu na linii 403 uruchomiona zostanie komunikacja autobusowa na odcinku Piła - Szczecin Główny za pociąg TLK Staszic.



Szczegóły zmian są dostępne na stronach internetowych przewoźników, a także na stronie PKP - PLK. Korekta rozkładu jazdy na kolei będzie obowiązywała do 7 listopada.