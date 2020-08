"Nie spodziewaliśmy się, że dożyjemy wolnej Polski"

Wszyscy marzyliśmy o wolnej Polsce, ale nie spodziewaliśmy się, że jej dożyjemy - wspomina w 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych Mieczysław Ustasiak, w latach 70. działacz szczecińskiej opozycji antykomunistycznej.

Ustasiak uczestniczył w strajku w Stoczni Szczecińskiej w grudniu 1981 spacyfikowanego przez ZOMO. Został za to skazany na cztery lata więzienia przez sąd wojskowy w Bydgoszczy.- Wszyscy marzyliśmy o wolnej Polsce, ale nie spodziewaliśmy się, że jej dożyjemy. Nie stawialiśmy sobie żadnych celów. Dokąd to doprowadzi, gdzie to doprowadzi. Były żądania, ale nikt sobie nie zdawał sprawę, jakimi drogami mają iść te zmiany. Jak daleko mogą iść - powiedział Ustasiak.Mieczysław Ustasiak mówi, że podpisanie Porozumień Sierpniowych, w których władze komunistyczne zgodziły się na legalną działalność związku zawodowego „Solidarność” spowodowało ogromny entuzjazm w społeczeństwie.- Strach został przełamany przez niektórych i zaczęli się ludzie przyłączać do tego ruchu, który miał odwagę mówić inaczej niż to sobie propaganda życzyła - powiedział Ustasiak.Okres od podpisania Porozumień Sierpniowych do grudnia 1981 roku, kiedy po wprowadzeniu stanu wojennego krwawo stłumiono robotnicze protesty, nazywany jest „karnawałem Solidarności”.W okresie tym reżim komunistyczny ograniczył cenzurę i pozwolił na znaczne swobody obywatelskie.