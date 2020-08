"Biegaliśmy z jedzeniem pod bramę portu i stoczni"

Dla rodzin strajkujących robotników w Szczecinie, nie był to łatwy czas. 40 lat temu, 30 sierpnia 1980 roku, komunistyczne władze, podpisały porozumienie ze strajkującymi w Stoczni Szczecińskiej. Było to jedno z porozumień, kończących falę strajków.

21 sierpnia rozpoczęły się negocjacje delegacji rządowej z przedstawicielami komitetów strajkowych. Rano 30 sierpnia w świetlicy stoczniowej zostało podpisane porozumienie.Wojciech Woźniak miał 12 lat, gdy jego ojciec brał udział w proteście w szczecińskim porcie.- Pamiętam jak biegaliśmy z jedzeniem pod bramę portu szczecińskiego czy pod stocznię, bo tak samo chodziło się do portu i do Stoczni Szczecińskiej zobaczyć, co się dzieje. Przynosiło się ulotki, które były rozdawane w Stoczni Szczecińskiej. Była atmosfera Solidarności i takiej Solidarności przez duże S - powiedział Woźniak.Tata Agnieszki Śliwińskiej strajkował w szczecińskiej Fabryce Kontenerów, potem w stoczni. Ona miała wtedy 9 lat.- Wtedy się nie baliśmy. Była atmosfera bardzo bardzo fajna, wszyscy się cieszyli, była nadzieja. Strach przyszedł w stanie wojennym, kiedy ojca zabrali ze stoczni i przez ponad miesiąc nie wiedzieliśmy, co się z nim dzieje. Nie wiedzieliśmy czy go wywieźli, były nawet takie plotki, że wywieźli go na Syberię czy go zabili nawet. Nic nie wiedzieliśmy na ten temat - wspominała Śliwińska.Sierpień'80 był impulsem do powstania Solidarności, a w konsekwencji przemian systemowych, które doprowadziły do upadku PRL.