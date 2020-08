Urodzinowy rajd Radia Szczecin dobiega końca. Za nami Świnoujście, Stargard, Barlinek, Pyrzyce i Wolin, a przed nami ostatnia wizyta w Dąbiu.

To tam spotykaliśmy się z Wami, pokazywaliśmy radio od kuchni i rozdawaliśmy urodzinowe gadżety. W sobotę byliśmy na Łasztowni, gdzie składaliście nam urodzinowe życzenia.- Sto lat, sto lat, niech żyje żyje nam. - No ja myślę, że nie sto lat, ale sto lat i jeden. - Przede wszystkim słuchacze, słuchacze i jeszcze raz słuchacze. - Dobre wiadomości, dobra muzyka leci i niech tak zostanie. Wszystkiego dobrego, to co można w radiu sobie życzyć. - Szczęścia, radości i kolejnych 75 lat - mówili nasi słuchacze.Dziękujemy!Już za tydzień ostatnia taka wakacyjna wyprawa. Szukajcie nas w Szczecinie Dąbiu podczas imprezy "Wolin z rybą na talerzu".