"Konsekwencją strajków jest wolna Polska"

To było takie pospolite ruszenie, strajkowały wszystkie największe zakłady na Pomorzu - mówi Józef Ignor, który w sierpniu 1980 roku organizował strajki w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej.

W niedzielę brał udział w uroczystościach 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Szczecinie.- To była atmosfera nadziei. Człowiek był tym taki podbudowany. A jak były komunikaty o tym, że agresja sowiecka nastąpi, to taka panika troszkę powstała, ale ja mówiłem: my nie mamy żadnego wyjścia, my musimy trwać - wspomina Ignor.Józef Ignor mówi, że strajki były potrzebne, bo ich konsekwencją była wolna Polska po 1989 roku. Ale - jak mówi - niewiele osób już dziś żyje ideami Sierpnia '80.- Tylko, żeby to wszyscy rozumieli, ale nie wszyscy jakoś to rozumieją. W tej chwili nowy atak jest na naszą tożsamość, na naszą kulturę i to jest bardzo męczące w tej chwili, to co się dzieje obecnie - podkreśla Ignor.O godzinie 18:00 z okazji 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych odsłonięty zostanie mural, który powstał na Pomorzanach. Natomiast o 21:00 będzie można podziwiać okolicznościową iluminację budynku Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.