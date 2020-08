"To podczas strajków pojawiła się nadzieja na odzyskanie wolności"

- Ludzie mieli dość komunistów - mówił Radiu Szczecin Bolesław Szymkiewicz, uczestnik strajków w sierpniu 1980 roku w Zarządzie Portu Szczecin-Świnoujście.

Bolesław Szymkiewicz brał w niedzielę udział w uroczystościach związanych z 40-leciem podpisania Porozumień Sierpniowych pod Stocznią Szczecińską.- Byłem młodym chłopakiem, pracowałem w porcie. Ludzie się garnęli, ludzie chcieli wolnej Polski. Samo to, że strajkowało bardzo dużo ludzi, były setki, a nawet tysiące ludzi. Parnica była tym pierwszym zakładem, który stanął, dołączyła Warskiego, a później dołączyły poszczególne zakłady, powstał wspólny komitet strajkowy - mówił Szymkiewicz.Bolesław Szymkiewicz mówił, że podczas strajków w sierpniu 1980 roku pojawiła się nadzieja na odzyskanie wolności.- Ludzie po prostu jeszcze może nie byli do końca przekonani, że to jest ten czas, żeby obalić bolszewicki system, ale już czuć to było, czuć to było w ludziach, że idzie ten moment, że trzeba będzie podjąć ostateczną decyzję i komunistów odsunąć od władzy - dodał Szymkiewicz.Z okazji 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, na Pomorzanach odsłaniany jest mural. Natomiast o godzinie 21:00 będzie można podziwiać okolicznościową iluminację budynku Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.