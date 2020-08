Patriotyczne śpiewanie w centrum Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Kilkaset mieszkańców wzięło udział w śpiewaniu pieśni patriotycznych na Placu Lotników w Szczecinie. W repertuarze szczecinian znalazły się pieśni nawiązujące do wojny polsko-bolszewickiej i odzyskania niepodległości.

- Śpiewamy pieśni patriotyczne, śpiewamy po raz siedemnasty. Tym razem dzieje się to trochę w innym anturażu - mamy scenę czego nigdy nie było wcześniej, a na scenie prawdziwi profesjonaliści, a więc przede wszystkim szczeciński zespół rewelersów "Sweet Four", a także "Srebrzyści Akordeoniści". Zaczęło się to wszystko - jak to się ładnie mówi - wiele, wiele lat temu za siedmioma górami, a tak naprawdę był rok 2004 - 60. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Wtedy rzeczywiście wpadłem na ten pomysł, żeby zaprosić szczecinian do wspólnego śpiewania. Nie wiedziałem - przejdą, nie przyjdą. Pomysł chwycił, ludzie przyszli, potem pytali się już kiedy będzie następne - mówi organizator wydarzenia poseł Leszek Dobrzyński.



W tym roku wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych odbyło się w rocznicę Porozumień Sierpniowych, dlatego nie zabrakło także pieśni z okresu "karnawału Solidarności".