Porozumienia Sierpniowe zelektryzowały nie tylko Polskę

Podpisanie Porozumień Sierpniowych w Stoczni im. Adolfa Warskiego było wydarzeniem światowej rangi. Ale również cała Polska była ciekawa, co udało się wynegocjować w Szczecinie.

Jerzy Undro, który wówczas był fotoreporterem Centralnej Agencji Fotograficznej zadbał o to, żeby Warszawa szybko dowiedziała się, co stało się w Szczecinie.- W redakcji kolega miał nagranie całej historii. Ja włączyłem telefon na głośnomówiący - można tak powiedzieć - i na centrali w Warszawie wszyscy się zbiegli, cała redakcja słyszała to, co było mówione. Było zdziwienie, bo ta relacja była prawie na żywo z poślizgiem godziny czy dwóch. Wrzuciłem więc do centrali też dźwiękową relację -wspominał Undro.Sam moment podpisania porozumień relacjonowały również media z krajów zachodnich. Dotychczas nie miały one wstępu do Stoczni im. Adolfa Warskiego, jednak 30 sierpnia 1980 roku informacja o podpisaniu porozumienia w Szczecinie znalazła się w głównym wydaniu zachodnioniemieckich wiadomości "Die Tagesschau".Reporter zwracał uwagę, że podpisanie protokołu było wielkim zwycięstwem polskich robotników. Najważniejszym punktem tych porozumień było utworzenie wolnych związków zawodowych. Przybrały one nazwę "Solidarność".