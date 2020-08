Zabytkowa broń przeciwlotnicza wydobyta z dna Odry [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Niemiecki zestaw przeciwlotniczy Zwillingsockel 36 wyłowiono z dna Odry podczas pogłębiania toru wodnego Szczecin-Świnoujście.

Znalezisko zaprezentowali przedstawiciele Urzędu Morskiego i Muzeum Narodowego Szczecinie oraz Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Unikatowy eksponat składa się z dwóch karabinów maszynowych zainstalowanych na ruchomej podstawie.



Jednym z wariantów było połączenie zestawu z samochodem marki Stoewer R200 produkowanym w Szczecinie - tłumaczy doktor Łukasz Gładysiak z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.



- Takie urządzenie, które było zaprojektowane w Niemczech w połowie lat trzydziestych. Przeznaczone do prowadzenia ognia przeciwlotniczego, jako element broni wsparcia, czy też broni przeciwlotniczej w pododdziałach piechoty w czasie kampanii wrześniowej - mówi Gładysiak.



Znaleziony zestaw przeciwlotniczy produkowano do 1940 roku. Zwillingsockel 36 trafi teraz do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.