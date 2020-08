Dodatkowy zasiłek opiekuńczy już od wtorku

Fot. pixabay.com / StartupStockPhotos (CC0 domena publiczna)

Od wtorku rodzice mogą znów korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Przysługuje on między innymi w przypadku zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego czy przedszkola z powodu koronawirusa - mówi Karol Jagielski, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych województwa zachodniopomorskiego.



- Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać ci rodzice, którzy sprawują osobistą opiekę nad dziećmi do lat 8. I takie świadczenie przysługuje, jeżeli placówka oświatowa jest zamknięta z powodu covid-19. Ale też przysługuje w sytuacji, kiedy wymienione placówki - z powodu ich ograniczenia funkcjonowania - nie mogą zapewnić opieki, np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym - mówi Jagielski.



O zasiłek można obiegać się także wtedy, kiedy niania nie może zajmować się dziećmi z powodu koronawirusa.



- Tak jak poprzednio, na tych samych zasadach przysługuje zasiłek ubezpieczonym rodzicom dzieci do lat 16, które mają orzeczenie o niepełnosprawności do lat 18, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - mówi Jagielski.



Szczegóły jak składać wniosek o zasiłek są dostępne są na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.