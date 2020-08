Anita Lipnicka zaprasza na jubileuszowy koncert w Radiu Szczecin

Anita Lipnicka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

- Cieszę się, że moja muzyka była soundtrackiem do życia słuchaczy - mówiła Anita Lipnicka na naszej antenie, na kilka chwil przed koncertem w Radiu Szczecin.

- Podobno trochę dzieci też zostało spłodzonych do mojej muzyki, co jest zawsze fajne, że towarzyszyła jednak ta moja muzyka ludziom w wielu ważnych momentach w życiu i była soundtrackiem do ich życia. Także cieszę się, że mogłam uczestniczyć w taki sposób w wielu ludzkich losach - zapewniała Lipnicka.



- W poniedziałek podczas koncertu będzie dużo muzycznych wspominek - dodała Anita Lipnicka. - Oprócz tego, że wy świętujecie swoje 75-lecie, to tak się składa że ja świętuję swoje 25-lecie pracy twórczej. Cała ta trasa, a dziś zagramy lwią część koncertu z trasy "Intymnie", która jest oparta głównie na piosenkach dawniejszych, ale też idę na osi czasu przez swoją twórczość i zaglądam też w zakamarki bardziej zapomniane.



Koncert Anity Lipnickiej, który odbędzie się w studiu imienia Jana Szyrockiego z okazji 75-lecia Radia Szczecin i 25-lecia pracy artystycznej piosenkarki rusza o godzinie 19:00 na naszej antenie. Relację wideo z koncertu będziecie mogli zobaczyć na naszej stronie internetowej.