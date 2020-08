Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Szkoła Podstawowa w Żabnicy koło Gryfina nie wystartuje 1 września. Zakażenie koronawirusem wykryto u jednej z nauczycielek. Nie wiadomo kiedy dzieci rozpoczną zajęcia.

Nauczycielka wcześniej uczestniczyła w przygotowaniach do rozpoczęcia roku szkolnego. W Żabnicy pracują również nauczyciele innych szkół.



Nadal nie wiadomo jednak kiedy kadra pedagogiczna wróci do pracy. W kwarantannie jest również nauczyciel ze Szkoły Podstawowej numer 3 w Gryfinie.



Z informacji Radia Szczecin wynika, że pracownica szkoły z Żabnicy oraz pracownik placówki z Gryfina są małżeństwem. Nie wiadomo co z zajęciami w gryfińskiej placówce. Czekamy na odpowiedź sanepidu, jakie obiekcje przekazał dyrekcji szkoły.