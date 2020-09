Unia przygotowuje sankcje wobec przedstawicieli białoruskiego reżimu

Fot. www.wikipedia.org / Amio Cajander

We wtorek eksperci z unijnych krajów po raz pierwszy spotkają się po wakacjach, by przygotować sankcje wobec przedstawicieli białoruskiego reżimu za fałszerstwa wyborcze i przemoc.

Z ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia wynika, że na czarną listę zostało wpisanych na razie 18 osób.



Nie ma na niej prezydenta Aleksandra Łukaszenki, którego ponowny wybór 9 sierpnia wywołał trwające do dziś protesty obywateli i demonstracje. Tych wyborów, ze względu na sfałszowane wyniki, nie uznała społeczność międzynarodowa.



Sankcje, które przygotowuje Unia Europejska są dyplomatyczne. Osoby z czarnej listy będą miały zakaz wjazdu na teren Wspólnoty i zablokowane aktywa finansowe w Europie. Na razie na liście jest 18 osób z zastrzeżeniem, że mogą być dopisywane kolejne nazwiska. Dziś okaże się, czy unijni eksperci wstępne ją zaakceptują i przekażą listę do zatwierdzenia ambasadorom z państw członkowskich. Jeśli tak się stanie, to prace nad sankcjami mogą być zakończone szybko, w procedurze pisemnej, w przyszłym tygodniu.



Zielone światło dla prac dali kilka tygodni temu ministrowie spraw zagranicznych 27 unijnych krajów. Opowiedzieli się za tym także przywódcy państw członkowskich podczas wideokonferencji 19 sierpnia zwołanej na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego.