Urządzenie trałowe "patroluje" tor wodny [ZDJĘCIA]

Urządzeniem trałowym będzie można wyrównywać dno toru wodnego Świnoujście - Szczecin. Sprzęt kupiły szczecińskie spółki Infra-Port i Odra 3.

Wcześniej tego typu urządzenie było sprowadzane z Trójmiasta.



- Urządzenie trałowe zainstalowane jest na jednostce typu Bizon; jest to rodzaj potężnej kratownicy. Długość: 26 metrów, szerokość: 9 metrów. Urządzenie pracuje do głębokości 15,5 metra - wyjaśnia Leszek Noworyta, dyrektor ds. produkcji spółki Infra-Port.



Jak dodaje Noworyta do wypłyceń w akwenach dochodzi często, co uniemożliwia bezpieczny ruch statków.



- Do wypłyceń dochodzi w przeróżnych sytuacjach; kiedy jednostki podchodzą lub przemożny wpływ na powstawanie wypłyceń mają stery strumieniowe - zaznacza.



