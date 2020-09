"Zaczęliśmy doceniać, co to znaczy spotkanie z drugim człowiekiem" [WIDEO, ZDJĘCIA]

To koniec wakacji - czas wrócić do szkół. Ponad 4,5 miliona uczniów w całym kraju rozpoczęło we wtorek naukę.

- Najważniejsze, że zajęcia będą odbywać się stacjonarnie - mówi Ewa Budziach, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. - Wszyscy mamy nadzieję i chcielibyśmy uczynić, co tylko jest możliwe, żeby nie powrócić do zdalnego nauczania, bo zaczęliśmy doceniać, co to znaczy spotkanie z drugim człowiekiem, a nie tylko kontakt elektroniczny.W tym roku przerwa od szkoły była wyjątkowo długa. Jak mówili uczniowie, zdążyli już zatęsknić za nauką. - To pierwszy rok i jestem dobrej myśli. Nowa szkoła, nowe wyzwania po takiej długiej przerwie. Wypoczęłam, chociaż teraz trudno przestawić się na tryb wstawania i chodzenia do szkoły - mówią uczniowie.W całym kraju otwartych będzie ponad 22 tysiące szkół. W Szczecinie do szkół pójdzie 50 tysięcy dzieci i młodzieży.